Yıldız babanın yıldız oğlu



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay´ın oğlu Ömer babasının yolunda ilerliyor. Ömer Kutluay, U14 Türkiye Şampiyonası´nın en değerli oyuncusu ve sayı kralı olurken, turnuvanın en iyi beşine seçildi.

Türk sporunun en kariyerli sporcularından eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay´ın oğlu Ömer Kutluay babasının izinden ilerliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Samsun´da organize edilen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası´nda şampiyon olan Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU

Babası gibi 10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca en iyi beşe girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı. Ömer Kutluay, turnuvayı Samsun Yeni Yaşar Doğu Spor Salonu´nda takip eden basketbolseverlere adeta basketbol resitali sundu. Final maçının ardından da takım arkadaşlarıyla şampiyonluğun sevincini yaşadı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-23 21:58:34



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