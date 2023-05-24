Türk kadın takımları Avrupa sporuna damga vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk kadın takımları Avrupa sporuna damga vurdu

DHA

Türk kadın takımları Avrupa sporuna damga vurdu


İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) TÜRK kadın takımları, 2022-2023 sezonunda Avrupa´ya damga vurdu. Basketbolda Fenerbahçe Alagöz, voleybolda VakıfBank, hentbolda Konyaaltı Belediyesi Avrupa Şampiyonu oldu.
Kadın voleybolunun 1 numaralı kupası CEV Şampiyonlar Ligi, bu sezon iki Türk takımının finaline sahne oldu. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, İtalya´nın Torino kentinde oynanan `Süper Final´de kupa için karşı karşıya geldi. VakıfBank, ezeli rakibini 3-1 mağlup ederek ülkemize, en başarılı takım branşı olan voleybolda Avrupa Şampiyonluğu kazandırdı.
FENERBAHÇE ALAGÖZ AVRUPA ŞAMPİYONU
Voleybol gibi basketbolun da 1 numaralı kupası olan Euroleague finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Çek Cumhuriyeti´nin Prag kentindeki finalde ÇBK Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan Fenerbahçe Alagöz, Mersin ekibini 99-60 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Sarı-Lacivertli kulüp, böylelikle yıllardır yaptığı yatırımın karşılığını aldı.
HENTBOLDA İLK DEFA KUPA KAZANILDI
VakıfBank voleybol ve Fenerbahçe Alagöz basketbol takımlarının yanı sıra ülkemize bir kupa da hentbolda geldi. Konyaaltı Belediyesi, İspanya´da 23-17 mağlup olduğu Atletico Guardes´i Antalya´daki finalin rövanşında 33-20 mağlup ederek ülkemize hentbol branşında ilk Avrupa kupasını kazandırmayı başardı.
Kadın takımlarının bu başarılarına karşın erkek takımları 2022-23 sezonunda kupa kazanmayı başaramadı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-05-24 10:11:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 104. yılı nedeniyle konser verildi
YEREL HABERLER Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 104. yılı nedeniyle ...
AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza ...
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgada 1’i ağır 2 ...
Yıldız babanın yıldız oğlu
YEREL HABERLER Yıldız babanın yıldız oğlu
Anadolu Efes U14 Takımı, namağlup Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Anadolu Efes U14 Takımı, namağlup Türkiye şampiyonu
Samsun'da 16 adrese uyuşturucu operasyonu : 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 16 adrese uyuşturucu operasyonu : 13 ...
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Samsun'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ...
Kızılırmak Deltası'da görülen güneyli yakut renkli arı kuşu, Türkiye´nin 500'üncü kuş türü oldu
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'da görülen güneyli yakut renkli ...
Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü: Kaza nasıl oldu hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da özel izinle üretilen salep orkidesinin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Samsun'da özel izinle üretilen salep orkidesinin ...
Samsun'da gençler Türk bayrağı ile Ata Yolu'nu takip edecek
YEREL HABERLER Samsun'da gençler Türk bayrağı ile Ata Yolu'nu takip ...
Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi
Samsun'da Adli Tıp Kurumu için yer sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Samsun'da Adli Tıp Kurumu için yer sorunu çözüldü
Şehit babası açtığı tekstil atölyesinde şehit yakınlarına da iş imkanı sunmak istiyor
YEREL HABERLER Şehit babası açtığı tekstil atölyesinde şehit ...
Türkiye'nin 500. kuş türü Kızılırmak Deltası'nda görülen "Güneyli yakut renkli arıkuşu" oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin 500. kuş türü Kızılırmak Deltası'nda ...
Samsun'da jandarma Terme ve Çarşamba'da öğrencilere trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma Terme ve Çarşamba'da öğrencilere ...
Terme'de "Kudüs bizim neyimiz olur?" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Terme'de "Kudüs bizim neyimiz olur?" semineri ...
Samsun'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'un 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, Samsun'un 19 Mayıs ve Atakum ...
Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı (2)
YEREL HABERLER Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.