Türk kadın takımları Avrupa sporuna damga vurdu



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) TÜRK kadın takımları, 2022-2023 sezonunda Avrupa´ya damga vurdu. Basketbolda Fenerbahçe Alagöz, voleybolda VakıfBank, hentbolda Konyaaltı Belediyesi Avrupa Şampiyonu oldu.

Kadın voleybolunun 1 numaralı kupası CEV Şampiyonlar Ligi, bu sezon iki Türk takımının finaline sahne oldu. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, İtalya´nın Torino kentinde oynanan `Süper Final´de kupa için karşı karşıya geldi. VakıfBank, ezeli rakibini 3-1 mağlup ederek ülkemize, en başarılı takım branşı olan voleybolda Avrupa Şampiyonluğu kazandırdı.

FENERBAHÇE ALAGÖZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Voleybol gibi basketbolun da 1 numaralı kupası olan Euroleague finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Çek Cumhuriyeti´nin Prag kentindeki finalde ÇBK Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan Fenerbahçe Alagöz, Mersin ekibini 99-60 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Sarı-Lacivertli kulüp, böylelikle yıllardır yaptığı yatırımın karşılığını aldı.

HENTBOLDA İLK DEFA KUPA KAZANILDI

VakıfBank voleybol ve Fenerbahçe Alagöz basketbol takımlarının yanı sıra ülkemize bir kupa da hentbolda geldi. Konyaaltı Belediyesi, İspanya´da 23-17 mağlup olduğu Atletico Guardes´i Antalya´daki finalin rövanşında 33-20 mağlup ederek ülkemize hentbol branşında ilk Avrupa kupasını kazandırmayı başardı.

Kadın takımlarının bu başarılarına karşın erkek takımları 2022-23 sezonunda kupa kazanmayı başaramadı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-24 10:11:51



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