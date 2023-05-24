Samsunspor´da kadro enflasyonu



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) SÜPER Lig´in yeni ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon için çalışmalara başladı. Çözülmesi gereken ilk problem kadroda düşünülmeyen futbolcuların devam eden sözleşmeleri. Samsunspor´un halen 43 futbolcuyla sözleşmesi bulunuyor.

Samsunspor, 2023-2024 sezonu için kolları sıvadı. Başkan Yüksel Yıldırım, üç yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile İcra Kurulu Üyeleri Veysel Bilen, Soner Soykan ve Suat Çakır, İstanbul´da iki gün süren toplantılar yaparak yeni sezonu planladı.

43 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon öncesi, Başkan Yıldırım ve teknik direktör Eroğlu´nun aşması gereken ilk problem, kadroda düşünülmemesine karşın sözleşmesi devam eden futbolcuların sayısının fazlalığı. TFF verilerine göre; Yılport Samsunspor kadrosunda halen sözleşmesi devam eden 43 futbolcu yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULAR

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekibin kadrosunda yer alan futbolculardan takım kaptanı Osman Çelik´in yanı sıra Portekizli santrfor Tomane ve Polat Yaldır´ın sözleşmesi bitti. Kiralık statüsünde Samsunspor forması giyen Ali Kaan Güneren Ankaragücü´ne, Emre Demir ise Fenerbahçe´ye döndü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER

Bu futbolcuların dışında kalan Jakup Szumski, Aykut Özer, Halil Yeral, Yunus Emre Çift, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Berk Taşkın, Ali Ülgen, Zeki Yavru, Soner Gönül, Mücahit Albayrak, Youssef Aıt Bennasser, Celil Yüksel, Cihan Kahraman, Yusuf Emre Gültekin, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Moryke Fofona, Kadeem Harris, Barış Alıcı, Moussa Guel, Gaetan Laura, Douglas Tangue, Ahmet Sağat´ın Samsunspor ile sözleşmesi devam ediyor. Yine A takım kadrosunda antrenmanlara çıkan genç futbolcular Ali Taha Demir, Elano Lorenzo Yeğen, Alper Efe Pazar, Atakan Mert Özdemir, Emir Hakan Patan, Mahmut Yiğit Türkmen´in sözleşmesi bulunuyor.

KİRALIKTAN GERİ DÖNENLER

Geçen sezonu başka takımlarda kiralık futbolcu statüsünde geçiren Ali Kılıç, Melih Okutan, Şener Kaya, Guy Yameogo, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Yusuf Ensar Poyrazlı, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Elhadj Bah, Sarp Ekinci, Atakan Mert Özdemir, Sheldon Bateau´nun Kırmızı-Beyazlı kulüp ile kontratları devam ediyor.

KARARI BAŞKAN YILDIRIM VERECEK

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu´nun 2023-2024 sezonu kadrosuyla ilgili görüşlerini alan Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, gönderilecek futbolcularla ilgili son kararı verecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-24 11:34:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.