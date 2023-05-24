Samsun'daki cinayetin şüphelileri adliyede

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Kadir Yalçınkaya'nın (33) çıkan kavgada tabanca ve tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, 22 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce 'yan bakma' bahanesiyle kavga eden Kadir Yalçınkaya ile Süleyman Ö. (18), Mert Y. (24), K.Z. (24) ve E.H.A.'nın (17) aynı yerde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Süleyman Ö. tabancayla, Mert Y. ise tüfekle Kadir Yalçınkaya'ya ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili Süleyman Ö., Mert Y., K.Z., E.H.A., Ö.Ö.K. (24) ve C.S.K.'yi (25) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-05-24 11:42:04
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