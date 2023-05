AK Parti'li Karaaslan: Vatandaşlarımıza hakaret etmekten utanç duymadılar

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, muhalefetin seçimlerden sonra milleti suçlamayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek, "Özellikle depremzedelere yönelik incitici söylemlerde bulunuldu. Adaylarına ve partilerine oy vermeyen vatandaşlarımıza en ağır hakaretlerde bulunmaktan utanç duymadılar. Muhalefet, her seçimden sonra milleti suçlamayı alışkanlık haline getirdi" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Samsun´da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimlerindeki destekleri nedeniyle Samsunlulara teşekkür eden Karaaslan, 28 Mayıs´ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın yeniden çok güçlü bir farkla Cumhurbaşkanı seçileceğine inandıklarını söyledi. Karaaslan, "323 Milletvekiliyle Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ettik. Milletimiz bize duyduğu güveni 14 Mayıs´ta sandığa giderek ve iradesini en güçlü şekilde ortaya koyarak gösterdi. Kazanan milletimiz oldu, kaybeden ise milletin hassasiyetlerine saygı duymayanlarla, milli ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye çalışanlarla yol yürüyenler oldu" dedi.

`HER SEÇİMDEN SONRA MİLLETİ SUÇLAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER´

14 Mayıs akşamı daha sonuçlar belli olmadan yapılan açıklamaların milli iradeye saygısızlığın en net örneği olduğunu belirten Karaaslan, "Fakat sonuçlar belli olduktan sonra da durum değişmedi. Bu kez muhalefet kanadı beklediği neticeyi alamayınca eski alışkanlığını tekrar ederek seçmeni suçladı. Özellikle depremzedelere yönelik de incitici söylemlerde bulunuldu. Adaylarına ve partilerine oy vermeyen vatandaşlarımıza en ağır hakaretlerde bulunmaktan utanç duymadılar. Muhalefet, her seçimden sonra milleti suçlamayı alışkanlık haline getirdi. Kısa süre önce deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşayan depremzede vatandaşlarımız bir de bu kesimin insafsız saldırılarına maruz kaldı. Milletimiz her zaman olduğu gibi sandıkta gereken dersleri vermiştir, 28 Mayıs´ta bir kez daha verecektir" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

