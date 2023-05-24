Telefonda küfrettiği iddiasıyla parkta bıçakladı



Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, telefonda tartıştığı ve kendisine küfrettiği iddiasıyla S.C.'yi (28) bacağından bıçaklayan İ.K. (34) ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Nostalji Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. ile aralarında husumet olan S.C. telefonla konuşurken tartıştı. S.C.'nin küfretmesi üzerine İ.K., arkadaşları A.B. (18), U.D. (18) ve M.Ş. (38) ile, telefonda konuşurken parkta olduğunu öğrenip yanına gittiği husumetlisini bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.C., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri Çilingir Sokak'ta yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-24 17:27:38



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