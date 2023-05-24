Samsun'daki cinayetin şüphelileri adliyede (2)

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

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6 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da, Kadir Yalçınkaya'nın (33) hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Özdemir, Mert Yırlar, Kayra Zor, E.H.A., Özgür Önder Kılınç ve Samet Çelik çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-24 21:25:34



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