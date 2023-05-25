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Kız meselesinden çıkan tartışmada öldürüldü

DHA

Kız meselesinden çıkan tartışmada öldürüldü


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Ç.K. (28), kız meselesinden çıkan silahlı kavgada Hüseyin Erdoğan'ı (32) çalıştığı iş yerinde vurarak öldürdü.
Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ç.K. (28), kız meselesi yüzünden daha önce tartıştığı Hüseyin Erdoğan'ın çalıştığı jant dükkanına gitti. Ç.K., belinden tabancayı çıkartıp Erdoğan'ı vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Ç.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-05-25 12:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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