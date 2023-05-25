Kız meselesinden çıkan tartışmada öldürüldü

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Ç.K. (28), kız meselesinden çıkan silahlı kavgada Hüseyin Erdoğan'ı (32) çalıştığı iş yerinde vurarak öldürdü.

Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ç.K. (28), kız meselesi yüzünden daha önce tartıştığı Hüseyin Erdoğan'ın çalıştığı jant dükkanına gitti. Ç.K., belinden tabancayı çıkartıp Erdoğan'ı vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ç.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-25 12:49:31



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