Samsun'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda S.E., S.A., A.Ö., Y.D., N.S., M.E., Y.T.Ç., S.Ç., M.K., İ.K., E.D. ve K.Y gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerin yapılan aramalarda 60,97 gram metamfetamin, 1,12 gram sentetik kannabinoid, 3,71 gram esrar, 44 adet ecstasy hap, 583 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 3 adet tüfek, 24 adet tüfek kartuşu ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-25 13:17:30



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