Samsun'daki cinayette 2 şüpheli adliyede

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Hüseyin Erdoğan'ı (32) çalıştığı iş yerinde tabancayla öldüren Ç.K. (28) ile kız arkadaşı S.U. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. S.U. isimli kadın, 2 gün önce otomobilinin jantını yaptırmak için Hüseyin Erdoğan´ın çalıştığı dükkana gitti. Burada jantını yaptırdıktan sonra sosyal medyadan paylaşım yapan S.U.´nun paylaşımını gören Erdoğan, ona mesaj attı. S.U.´nun sevgilisi Ç.K., mesajları görünce dün sabah saatlerinde dükkana giderek Erdoğan´ı silahla ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ç.K. ve kız arkadaşı S.U., Kirazlık Mahallesi´nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-26 10:31:36



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