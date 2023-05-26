Samsun'daki cinayette 2 şüpheli adliyede (2)

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

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TUTUKLANDI

Samsun'da Hüseyin Erdoğan'ı çalıştığı iş yerinde tabancayla öldüren Çağlar Karaaslan (28) ile kız arkadaşı S.U. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlar Karaaslan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, S.U. ise savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-26 14:41:19



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