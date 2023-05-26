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Emre ÖNCELMehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´da yolun karşısına geçerken TIR´ın çarptığı İlkay Kahraman (47), hayatını kaybetti.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi SamsunOrdu kara yolunda meydana geldi. Hayati U. (37), iddiaya göre yeşil ışığın yanmasıyla 55 UG 616 plakalı TIR´ın hareket ettirdi. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen İlkay Kahraman, TIR´a çarptı. TIR´ın altında sürüklenen kadın, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan Hayati U., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-26 15:57:11



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