Samsunspor, Play-Off´a galibiyetle başladı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yılyak Samsunspor Depomaxx Haremspor: 77-64

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) -

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Sertan Kırklar, Münevver Özemre, Alper Gökçebel

YILYAK SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 6, Diante Levan Watkins 18, Eray Aydoğan, Abdoulaye Gueye 11, Muhammet Engin Kalkan 16, Mert Ali Sert 3, Uğur Can Aksoy 2, Alihan Deniz Genç 3, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 18

DEPOMAXX HAREMSPOR: Donte Jaquan Clark 11, Tuğberk Gedikli 2, Ali Yüceoral 9, Utku Saraloğlu 10, Berkan Aksu, Gökhan Karabıyık 2, İzzet Türkyılmaz 12, Alican Güney, Gligorije Rakocevic 18

1´İNCİ PERİYOT: 23-22

İLK YARI: 38-31

3´ÜNCÜ PERİYOT: 63-45

Yılyak Samsunspor, Misli.com TBL Özgür Adıgüzel Sezonu play-off çeyrek final ilk maçında Depomaxx Haremspor´u 77-64 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off başladı. Yılyak Samsunspor, çeyrek final ilk maçında Depomaxx Haremspor ile Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu´nda karşılaştı. Rakibini üstün bir oyunun ardından 77-64 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti. Maçın öne çıkan isimleri 18´er sayı atan Diante Levan Watkins ve Göktuğ Baş ile 16 sayıyla oynayan Muhammet Engin Kalkan oldu. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği çeyrek final serisinin ikinci maçı 30 Mayıs Salı günü İstanbul´da oynayacak.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-26 21:11:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.