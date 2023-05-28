Samsun'da, 4 bin 434 sandıkta oy verme işlemi başladı



Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'da Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için 17 ilçede 4 bin 434 sandık kuruldu. Seçmenler, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy verme işlemleri, saat 08.00'de başladı. Sandık yemini eden görevliler, oy pusulalarını kontrol ettikten sonra seçmenleri oy kullanacakları sınıflara aldı. Kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, 2 adayı yer aldığı oylama için oy kullandı. Kentin 17 ilçesinde 1 milyon 25 bin seçmen için 4 bin 434 sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR Emre ÖNCEL

2023-05-28 09:26:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.