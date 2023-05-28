Karadeniz'de oy verme işlemleri başladı

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ORDU,ÇORUM,AMASYA;TOKAT,(DHA)-ORDU, Çorum, Amasya ve Tokat'ta seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için sandık başına giden seçmenler, kimlik ve seçmen kağıdı kontrolü sonrası 2 aday için tercihini yaptı. Oy verme işlemlerinin saat 08.00'de başladığı 4 ilde, polis ve jandarma da geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa KIRLAK-Fatih YILMAZ-Yusuf ÇINAR-Şerife Serap KARA

2023-05-28 09:56:09



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