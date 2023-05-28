Oy kullanmaya gelinliğiyle geldi (2)



TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELİP OYUNU KULLANDI

Samsun'da yürüme problemi yaşayan Ahmet Akdin (69), ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullanacağı Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na tekerlekli sandalye ile geldi. Vatandaşların da yardımı ile sandık başına gidip, oyunu kullanan Akdin, "Görevimizi yapacağız. Ayaklarımın üzerine basamıyorum. Bu bizim görevimiz. Damadım, hanımım ve kızımla geldim. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR Emre ÖNCEL

2023-05-28 13:37:36



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