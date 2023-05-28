Samsun'da oylar sayılma başlandı

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Ersin DEMİREmre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıklar açılarak oylar sayılmaya başladı.

Samsun'da 17 ilçede 4 bin 434 sandıkta toplam 1 milyon 25 bin seçmen için, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy verme işlemi tamamlandı. Ardından oy sayım ve döküm işlemleri başladı. Sandıkların açılması ile birlikte zarflar ve imzalar tek tek sayılmaya başlandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL

2023-05-28 17:32:51



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