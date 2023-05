121 yıllık tarihi hastane `Aile ve Yaşam Merkezi´ oluyor

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, 1902 yılında faaliyete başlayan ve 2007 yılına kadar hastane olarak hizmet veren tarihi bina `Aile ve Yaşam Merkezi´ olarak hizmet verecek.

İlkadım ilçesindeki 121 yıllık eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binası ve bulunduğu alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Aile ve Yaşam Merkezi ile bölge yeni bir dönüşüm yaşayacak. 1902 yılında faaliyete girdikten 6 yıl sonra Canik Gureba, 1924´te ise Samsun Millet Hastanesi ismini alan tarihi yerleşke, 1954´te Sağlık Bakanlığı´na devredilerek `Samsun Devlet Hastanesi´ olarak kullanıldı. 1970´te hastanenin taşınmasıyla yerleşke, kısa bir süre kullanılmamasının ardından Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi adıyla yeniden hizmet vermeye başladı. 1980´de ise Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren tarihi bina 2007 yılında ise çıkan yangında büyük hasar gördü. Tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla atıl halde kaldı.

Yangın sonrasında atıl vaziyette duran bina için Sağlık Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. İhale süreçleri tamamlanan projede tarihi binanın restorasyon çalışmalarına başlandı. Toplam 11 bin 537 metrekare kapalı alanı bulunacak yerleşkeye kadın merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, spor kompleksi, toplantı ve sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane ve gezinti alanları yapılacak. Proje yeşile ve tarihe uyumlu konseptiyle de dikkati çekecek.

`HER YAŞ GRUBUNDAN BİREYİ KENDİNE ÇEKECEK BİR PROJE´

Yeşili ve tarihi dokuyu koruyan projelere önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu alanda başlayan projemiz kapsamında tarihi binanın restorasyon çalışmalarına hızla başladık. Restore edeceğimiz ve koruyacağımız binamız sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde kullanılacak. Bu alanda her yaş grubundan tüm aile bireylerinin bir arada olacağı bir merkez inşa edeceğiz. Hepsini kendine çekecek birimler burada yer alacak. Türkiye´de bu konsepte inşa edilmiş bir merkez yok. İlkadım bölgesindeki bütün mahallelere hitap edecek bir proje. Kafesi, parkı, kursuyla her detay yer alıyor. Okul öncesi eğitim hizmetleri olacak. Kadınlarımızın hayatına dokunacak kurslar yer alacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

