Samsunspor şampiyonluk kupasını taraftarıyla buluşturuyor



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Samsunspor, şampiyonluk kupasını ilçelere götürererek taraftarıyla buluşturuyor. Yüzlerce taraftar kupa ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, şampiyonluk kupasını ilçe Belediye Başkanları ve taraftarıyla buluşturuyor. Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerine yapılan ziyaretlerde Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Suat Çakır, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve taraftar grupları şampiyonluk kupasıyla bir araya geldi.

ŞAMPİYONLUK KUPASINA YOĞUN İLGİ

Taraftarlar şampiyonluk kupasına yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce taraftar kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Vekili Veysel Bilen, 11 yıllık hasretin ardından elde edilen şampiyonluk kupasını ve bu coşkuyu ilçelerdeki taraftarlarla da buluşturmak istediklerini ifade etti.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-29 21:49:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.