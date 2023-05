Doğum yapan ve emziren kadınlar sigarayı 14 ay bırakıyor

Ersin DEMİR-Berk Can DERECİ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın ve ekibi sigara kullanan 220 kadın üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı. Kadınların hamilelik döneminde sigarayı bıraktıkları ve doğumdan 14 ay sonra yeniden başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Kadınların tekrar sigaraya başlamalarının en büyük nedeni, evde birinin sigara içiyor olması. Bu kadınların sigara içmeme dönemleri sürdürülebilse, Türkiye'de sigara bağımlılığı ile ilgili çok büyük bir başarı elde edilmiş olur" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın ve ekibi `Pelitköy Aile Sağlığı Merkezi ve OMÜ Aile Sağlığı Merkezi'ndeki Kadınların Sigara İçme Alışkanlıklarını Ölçmeye Dayalı Araştırma' başlığı ile bir çalışma yaptı. Sigara içen hamile kadınlar üzerinde yapılan araştırmaya 220 kadın katıldı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Yalçın, kadınların yaklaşık yüzde 25'inin hamilelik döneminde veya öncesinde sigara kullandığını ya da sigara dumanına maruz kaldıklarını belirlediklerini söyledi.

'KADINLARDA SİGARA İÇME ORANI SON 10 YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ'

Sigaranın, Türkiye için çok büyük bir toplum sağlığı problemi haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Toplumumuzda aktif sigara içen insan sayısının yaklaşık 18-19 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz. Bunların yaklaşık yarısı her gün sigara alıyor. Bir kısmı daha az miktarda tüketiyor ama bir kısmı da günlük 15-20 dal tüketen bir kesim. Bizi alarma geçiren durumlardan bir tanesi kadınlar arasındaki sigara içme oranının da giderek artış göstermesi. Eskiden kadınlar arasında sigara içme oranları yüzde 5, yüzde 10'lar civarındayken, son 10 yılda bu oran yüzde 16'lara 25'lere kadar tırmanmaya başladı. Bu durumun en acı sonuçlarından bir tanesi de kadınların hamilelik dönemleri boyunca sigara içmeleri veya bu dönemde sigara dumanına maruz kalmalarıdır. Bu konuyla ilgili Türkiye'de yapılmış çok fazla çalışma yok. Bizim yaptığımız yerel bir çalışmada, yaklaşık 220 kadının bütün hamilelik dönemlerini içeriyor. Buradaki kadınların yaklaşık yüzde 20 ile 25 arasındaki bir kısmının ya kendinin sigara içtiğini ya da başka birinin sigarasının dumanına maruz kaldığını bulduk. Önemli başka bir durum, bu kadınların hamile olduklarını öğrendikten sonra çok büyük bir kısmının sigarayı bırakmış olması ancak ne yazık ki doğum yaptıktan, 14 ay sonra bu kadınlar tekrar sigara içmeye başlıyorlar" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR SİGARA DUMANIN MUTLAKA UZAK TUTULMALI'

Hamilelik döneminde isteyerek sigarayı bırakan kadınların takip edilerek, doğum sonrası da sigarayı bırakmaları için destek olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bu kadınlar, doğum yaptıktan sonra süt verme dönemlerinde görülse, sigara içme durumları sorgulansa ve içmeme dönemleri sürdürülebilse, Türkiye'de sigara bağımlılığı ile ilgili çok büyük bir iş başarılmış olacak. Burada bir yanlış anlaşılma var. İnsanların sadece kendilerinin sigara içmesinin, bu sorunun merkezinde olduğunu düşünüyor ama bu böyle değil. Siz sigara içtiğini zaman dumanı her yere dağılıyor. Örneğin balkonda sigara içtiniz. Maalesef o duman evin içerisine giriyor ve bir şekilde çocuğa bulaşıyor. Farklı bir yerde sigara içmiş olsanız bile bu elbisenize bulaşacak. Buradaki kokular ve kimyasallar çocuğunuza ulaşıyor. O yüzden, çocukların gelişim dönemlerinde sigaradan uzak tutulması çok önemli. Türkiye'de hamilelik döneminde insanların isteyerek sigara bırakma durumları var. Yapılması gereken ise bu durumun devam ettirilmesi. 220 kadınla yaptığımız bu çalışmamız aradaki sürenin 14 ay olduğunu gösteriyor. Bu arada bir müdahale yapılsa, bu kadınların sigara içmeme durumları korunmuş olur ve sigarayı bırakarak hayatlarına devam etme şansları doğar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Berk Can DERECİ

