Doğum yapan ve emziren kadınlar sigarayı 14 ay bırakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğum yapan ve emziren kadınlar sigarayı 14 ay bırakıyor

DHA

Doğum yapan ve emziren kadınlar sigarayı 14 ay bırakıyor


Ersin DEMİR-Berk Can DERECİ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın ve ekibi sigara kullanan 220 kadın üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı. Kadınların hamilelik döneminde sigarayı bıraktıkları ve doğumdan 14 ay sonra yeniden başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Kadınların tekrar sigaraya başlamalarının en büyük nedeni, evde birinin sigara içiyor olması. Bu kadınların sigara içmeme dönemleri sürdürülebilse, Türkiye'de sigara bağımlılığı ile ilgili çok büyük bir başarı elde edilmiş olur" dedi.
OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın ve ekibi `Pelitköy Aile Sağlığı Merkezi ve OMÜ Aile Sağlığı Merkezi'ndeki Kadınların Sigara İçme Alışkanlıklarını Ölçmeye Dayalı Araştırma' başlığı ile bir çalışma yaptı. Sigara içen hamile kadınlar üzerinde yapılan araştırmaya 220 kadın katıldı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Yalçın, kadınların yaklaşık yüzde 25'inin hamilelik döneminde veya öncesinde sigara kullandığını ya da sigara dumanına maruz kaldıklarını belirlediklerini söyledi.
'KADINLARDA SİGARA İÇME ORANI SON 10 YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ'
Sigaranın, Türkiye için çok büyük bir toplum sağlığı problemi haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Toplumumuzda aktif sigara içen insan sayısının yaklaşık 18-19 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz. Bunların yaklaşık yarısı her gün sigara alıyor. Bir kısmı daha az miktarda tüketiyor ama bir kısmı da günlük 15-20 dal tüketen bir kesim. Bizi alarma geçiren durumlardan bir tanesi kadınlar arasındaki sigara içme oranının da giderek artış göstermesi. Eskiden kadınlar arasında sigara içme oranları yüzde 5, yüzde 10'lar civarındayken, son 10 yılda bu oran yüzde 16'lara 25'lere kadar tırmanmaya başladı. Bu durumun en acı sonuçlarından bir tanesi de kadınların hamilelik dönemleri boyunca sigara içmeleri veya bu dönemde sigara dumanına maruz kalmalarıdır. Bu konuyla ilgili Türkiye'de yapılmış çok fazla çalışma yok. Bizim yaptığımız yerel bir çalışmada, yaklaşık 220 kadının bütün hamilelik dönemlerini içeriyor. Buradaki kadınların yaklaşık yüzde 20 ile 25 arasındaki bir kısmının ya kendinin sigara içtiğini ya da başka birinin sigarasının dumanına maruz kaldığını bulduk. Önemli başka bir durum, bu kadınların hamile olduklarını öğrendikten sonra çok büyük bir kısmının sigarayı bırakmış olması ancak ne yazık ki doğum yaptıktan, 14 ay sonra bu kadınlar tekrar sigara içmeye başlıyorlar" diye konuştu.
'ÇOCUKLAR SİGARA DUMANIN MUTLAKA UZAK TUTULMALI'
Hamilelik döneminde isteyerek sigarayı bırakan kadınların takip edilerek, doğum sonrası da sigarayı bırakmaları için destek olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bu kadınlar, doğum yaptıktan sonra süt verme dönemlerinde görülse, sigara içme durumları sorgulansa ve içmeme dönemleri sürdürülebilse, Türkiye'de sigara bağımlılığı ile ilgili çok büyük bir iş başarılmış olacak. Burada bir yanlış anlaşılma var. İnsanların sadece kendilerinin sigara içmesinin, bu sorunun merkezinde olduğunu düşünüyor ama bu böyle değil. Siz sigara içtiğini zaman dumanı her yere dağılıyor. Örneğin balkonda sigara içtiniz. Maalesef o duman evin içerisine giriyor ve bir şekilde çocuğa bulaşıyor. Farklı bir yerde sigara içmiş olsanız bile bu elbisenize bulaşacak. Buradaki kokular ve kimyasallar çocuğunuza ulaşıyor. O yüzden, çocukların gelişim dönemlerinde sigaradan uzak tutulması çok önemli. Türkiye'de hamilelik döneminde insanların isteyerek sigara bırakma durumları var. Yapılması gereken ise bu durumun devam ettirilmesi. 220 kadınla yaptığımız bu çalışmamız aradaki sürenin 14 ay olduğunu gösteriyor. Bu arada bir müdahale yapılsa, bu kadınların sigara içmeme durumları korunmuş olur ve sigarayı bırakarak hayatlarına devam etme şansları doğar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Berk Can DERECİ
2023-05-30 10:48:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi ...
Samsun’da apartman dairesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Samsun’da apartman dairesi, yangın sonucu ...
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sağanak sele neden ...
Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu; bazı bölgeleri su bastı
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu; bazı bölgeleri ...
Samsunspor şampiyonluk kupasını taraftarıyla buluşturuyor
YEREL HABERLER Samsunspor şampiyonluk kupasını taraftarıyla ...
121 yıllık tarihi hastane `Aile ve Yaşam Merkezi´ oluyor
YEREL HABERLER 121 yıllık tarihi hastane `Aile ve Yaşam Merkezi´ ...
Samsunspor'un şampiyonluk kupası Termeli taraftarlarla buluştu
YEREL HABERLER Samsunspor'un şampiyonluk kupası Termeli ...
Samsun’daki silahlı saldırının teslim olan şüphelisi adli kontrol şartıyla salıverildi
YEREL HABERLER Samsun’daki silahlı saldırının teslim olan şüphelisi ...
Samsun'daki Katı Atık Depolama Sahasında elektrik ve gübre üretecek yeni tesis yapılıyor
YEREL HABERLER Samsun'daki Katı Atık Depolama Sahasında elektrik ve ...
Samsun'daki tarihi hastane binasının restorasyonuna başlandı
YEREL HABERLER Samsun'daki tarihi hastane binasının restorasyonuna ...
Havza'da danelik mısır kurutma tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Havza'da danelik mısır kurutma tesisi kuruluyor
Samsun'da refüje çarpan personel servisindeki 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da refüje çarpan personel servisindeki 9 kişi ...
AK Parti Samsun milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Samsun milletvekilleri mazbatalarını aldı
Samsun'da görevi başında öldürülen doktor Kamil Furtun anıldı
YEREL HABERLER Samsun'da görevi başında öldürülen doktor Kamil ...
AK Parti´li Karaaslan: Dünya tarihinde görülmeyecek teveccüh
YEREL HABERLER AK Parti´li Karaaslan: Dünya tarihinde görülmeyecek ...
Samsun'un ilçelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı
YEREL HABERLER Samsun'un ilçelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ...
Samsun'da seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen ...
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Bakan Muş: Türkiye´yi işgal etmek isteyenler rahat uyuyamayacaklar
YEREL HABERLER Bakan Muş: Türkiye´yi işgal etmek isteyenler rahat ...
Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da konuştu:
Yakakent'te fişte takılı kalan ütü yangına yol açtı
YEREL HABERLER Yakakent'te fişte takılı kalan ütü yangına yol açtı
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya bisiklet sürücüsü ...
Terme Belediyesi, seçim günü vatandaşları sandığa engelsiz ulaştırdı
YEREL HABERLER Terme Belediyesi, seçim günü vatandaşları sandığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.