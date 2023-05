Ahşap sandıkta cesedi bulunan perdeci cinayetinin şüphelisine müebbet istemi

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un 19 Mayıs ilçesinde 30 bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin´i (29) çıkan tartışmada tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan Onur Can Kaya (30) hakkında `Kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kaya ifadesinde, "Ümit Şahin ile bir boğuşma yaşadım. Tam da bu esnada tabanca ateş aldı" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Aralık´ta 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya´ya 30 bin lira borç verdi. Bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Şahin, Kaya´nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Can Kaya, Şahin´in arkasına geçerek tabancayla başına ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup, üstünü vidalayarak kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesedin kokması üzerine rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırarak Ümit Şahin´in cesedinin bulunduğu sandığı 19 Mayıs ilçesindeki boş bir araziye bıraktı.

Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. 23 Aralık´ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin´in cansız bedeni ile karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle dolabı Onur Can Kaya´nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri gözetlerken yakalanarak gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Onur Can Kaya hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası, `ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma veya bulundurma´ ve `iş yerinde silahla yağma´ suçlarından da 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.

BULUNMASI İÇİN BABASINA YARDIM ETMİŞ

Onur Can Kaya´nın, cinayetin ardından Ümit Şahin´in telefonla babasına mesajlar attığı, kendisine yardım ederek oğlunun kaybolduğuna dair ihbarda bulunması için yardım ettiği de iddianamede yer aldı. Onur Can Kaya olayın ardından verdiği ilk ifadesinde, "Ümit Şahin ile bir boğuşma yaşadım. Tam da bu esnada tabanca ateş aldı" dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-30 10:55:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.