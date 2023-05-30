Yılyak Samsunspor, Play-Off yarı finaline yükseldi

Sessiz katil hipertansiyona neden oluyor, şişkinlik yapıyor

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İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA) -SALON: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman

DEPOMAXX HAREMSPOR: Donte Jaquan Clark 14, Tuğberk Gedikli 3, Ali Yüceoral 3, Utku Saraloğlu 18, Berkan Aksu 16, Cem Efe Yüksel, Gökhan Karabıyık, İzzet Türkyılmaz 5, Buğra Ertaş, Alican Güney 5, Gligorije Rakocevic 8

YILYAK SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 10, Diante Levan Watkins 25, Ege Eskinazi, Eray Aydoğan 1, Abdoulaye Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 8, Mert Ali Sert 14, Uğur Can Aksoy 3, Alihan Deniz Genç 6 , Ege Yaşar, Ahmet Şenel, Göktuğ Baş 18

1´İNCİ PERİYOT: 15-22

İLK YARI: 46-45

3´ÜNCÜ PERİYOT: 62-73Yılyak Samsunspor, play-off çeyrek final ikinci maçında Depomaxx Haremspor´u 95-72 mağlup etti. Seride durumu 2-0 yapan Kırmızı-Beyazlılar yarı finale yükseldi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu play-off çeyrek final ikinci maçında Depomaxx Haremspor ile Yılyak Samsunspor, İstanbul´da karşı karşıya geldi. Samsun´daki ilk maçı kazanan konuk Yılyak Samsunspor, ikinci maçtan da 95-72´lik skorla galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Kırmızı-Beyazlılar, play-off yarı finaline yükseldi. Samsunspor´da Diante Levan Watkins 25, Göktuğ Baş sayıyla oynadı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-30 20:49:11



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