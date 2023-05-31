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HIZ GÖSTERGESİ 145'TE

Samsun´da otomobilin park halindeki TIR´a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Ali Duran'ın kullandığı otomobilde göstergenin 145 kilometrede kalması dikkat çekti. Geçimini susam işi yaparak sağlayan tek çocuk babası Ali Duran´ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Emre ÖNCEL

2023-05-31 15:04:03



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