Milli eskrimci Nisanur Erbil: Tarih yazacağım



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Milli eskrimci Nisanur Erbil, "Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve sayısız madalya koleksiyonum var. Tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğu, o da Samsun'a gelecek. Eskrimde tarih yazacağım" dedi.

Eskrimde sayısız başarıya imza atan Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği madalyalarınının sahibi olan Samsunlu milli sporcu Nisanur Erbil, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş ile bir araya gelen Nisanur Erbil, olimpiyat madalyası için söz verdi.

SÜLEYMAN DEMİRTAŞ: NİSANUR ESKRİM PROJESİ KAPSAMINDA KEŞFEDİLDİ

Nisanur'un Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün eskrim projesi kapsamında keşfedildiğini ve Samsun Büyükşehir Belediyesi adına uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını belirten Süleyman Demirtaş, "Çok kıymetli bir sporcumuzu belediyemizde ağırladık. Geçmişte spor camiası içerisinde uzun yıllar hizmet ettik, genç nesillerle beraber olduk, önemli projelere imza attık, hayaller kurduk" diye konuştu.

"BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR"

Nisanur'un başarıları ile gurur duyduklarını dile getiren Süleyman Demirtaş, "Nisanur kızımız yüzümüzü güldürüyor. Bayrağımızı göndere çektirmeye devam ediyor. Başarıdan başarıya koşuyor. Doğru işler yaptık, doğru neticeler alıyoruz. Eskrim tarihinde ilklere imza atıyor. Kendisi şimdi olimpiyat kotası mücadelesi veriyor. Önünde uzun bir sporculuk hayatı var, sporculuk döneminde sporun vitrini olimpiyattır. Yaşar Doğu'dan ve Mustafa Dağıstanlı'dan sonra bir dönemde Nisanur Erbil isminin Samsun'da markalaşacağını düşünüyorum. Allah nazardan saklasın, sakatlık vermesin. Samsun için yeni bir yıldız doğuyor, bunun adı da Nisanur Erbil olacak. Dualarımız onunla beraber olacak. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

NİSANUR ERBİL: ESKRİMDE TARİH YAZACAĞIM

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği gibi bir çok önemli madalya elde ettiğini dile getiren Nisanur Erbil, "Sporun şehrinde doğmak, burada büyümek ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini almak benim için büyük bir gurur. Bana olan desteklerini hiç esirgemediler, hep yanımda oldular. Bunlar için Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum. Yıldızlar ve gençler sezonunu madalyalar ile kapattım. Büyükler kategorisinde ilk yıl olimpiyat kotası için yarışıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Olmaması için hiçbir neden yok. Önümüzde Avrupa Oyunları var, sonrasında dünya şampiyonası var. Olimpiyat madalyasını eskrim tarihinde ülkeme, şehrime getireceğim. Eskrimde tarih yazacağım" diye konuştu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-31 17:10:01



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