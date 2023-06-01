Yeğenini kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan dayıya 11 yıl hapis



Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da, E.K. (13) adlı kız yeğenini kaçırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Bülent Dağ (32), 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dağ, babasının dövdüğü yeğenini korumak istediğini öne sürdü.

Bafra´da geçen yıl okuldan eve dönmeyen E.K.'ye ulaşamayan annesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kız çocuğunu dayısı Bülent Dağ'ın evinde bulup ailesine teslim etti. Gözaltına alınan Dağ, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Bülent Dağ, dün karar duruşmasında, hakim karşısına çıktı. İfadesinde, kaçırma olayını reddeden Dağ, "Yeğenim kendi isteğiyle okuldan çıkıp yanıma geldi. Babası onu dövüyordu. Yeğenime kesinlikle hiçbir şey yapmadım. Dayısı olarak yeğenimi korumak istedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, 'Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' suçundan 6 yıl, 'Silahlı tehdit'ten 3 yıl 9 ay, '6136 sayılı kanununa muhalefet'ten 1 yıl 6 ay ve 1000 lira idari para cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-06-01 12:32:44



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