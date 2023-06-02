Hastane inşaatında 1'inci kattan düşen işçi öldü

Dondurma yerken neden baş ağrısı olur?

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı hastane inşaatında 1'inci kattan düşen Ragıp Uzun (33), hayatını kaybetti.

Selyeri Mahallesi'nde yapımı süren Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatında çalışan Ragıp Uzun, dengesini kaybedince 1'nci kattan beton zemine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Uzun, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-02 12:21:46



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