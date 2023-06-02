Samsun'da iki ayrı adreste 32 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

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Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 32 bin 75 adet sentetik ecza ele geçirildi, yabancı uyruklu C.E. gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Canik ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 32 bin 75 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu C.E., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-02 21:31:50



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