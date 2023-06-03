Drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Emre ŞAHİNOL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücü H.K.'ye (33), 20 bin 342 TL idari para cezası verildi.
Bafra ilçesi Emirefendi Bulvarı'nda otomobiliyle drift atan H.K. polise ihbar edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelirken, H.K. ise olay yerinden kaçtı. Polis, yaptığı çalışmada drift atılan otomobili, mahalle arasında terk edilmiş olarak bulundu. Sürücü H.K., ekipler tarafından yakalandı. H.K.'ye, trafiği tehlikeye soktuğu için, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun 67/1D (drift) maddesince 20 bin 342 TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2023-06-03 14:42:15
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