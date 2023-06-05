Samsun´da cadde ve sokaklar göle döndü; Ladik ilçesinde eğitime ara verildi (2)

Bir can kaybı var! Okullar tatil edildi! Birçok kenti sel vurdu!

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SAMSUN'DA EĞİTİME ARA

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ladik ilçesinin ardından Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-05 09:54:33



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