Samsun´da cadde ve sokaklar göle döndü; eğitime ara verildi (3)

Sessiz katil hipertansiyona neden oluyor, şişkinlik yapıyor

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ALTINDA KALDI

Kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç, istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AEFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. (DHA)

Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL

2023-06-05 10:09:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.