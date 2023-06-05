Samsun´da cadde ve sokaklar göle döndü; eğitime ara verildi (4)



LADİK'TE METREKAREYE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Samsun´da etkili olan sağanağın neden olduğu sellerde Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

VALİ DAĞLI AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, durum değerlendirmesi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nce yapılan uyarı üzerine kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, il genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vali Dağlı, "Dün akşam Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi´nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi´nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü" dedi.

`5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ´

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve gelen ihbarlar ve tespitler neticesinde kısa sürede müdahale edildiğini belirten Vali Dağlı, "Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi" dedi.

Öte yandan sel sularının getirdiği malzemelerle kapanan yollar açıldı. Trafik akışında sorun yaşanmadığı bildirildi. (DHA)

Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL

2023-06-05 13:02:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.