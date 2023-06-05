Samsun´da cadde ve sokaklar göle döndü; eğitime ara verildi (5)

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YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Samsun´un Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri su altında kaldı. Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi´nde bir inşaatın istinat duvar çökünce yol kenarındaki kaldırım kaydı. Ekipler bölgeye müdahale etti.

Bafra ilçesinde de sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü, taşkın nedeniyle su altında kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ŞAHİNOL

2023-06-05 14:51:55



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