İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı (2)

ŞÜKRÜ KÖKSAL'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya'ya taziye ziyaretinde Vali Zülkif Dağlı, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti. Ladik ilçesinin Alıçlı Mahallesi'nde oturan 7 çocuk babası Köksal'ın eşi Feride Köksal'a başsağlığı dileklerinde bulunan Bakan Yerlikaya, daha sonra Samsun'dan ayrılarak Ankara'ya döndü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun / Ladik Ersin DEMİR Emre ÖNCEL
2023-06-05 22:26:31
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