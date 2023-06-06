Samsun´da hasar tespit ve temizlik çalışması başladı



Emre ÖNCELErsin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN ve ilçelerinde sele neden olan sağanağın ardından yaralar sarılmaya başlandı. Ekipler temizlik çalışmalarını özellikle kırsal mahallelerde yoğunlaştırırken, hasar tespitinin de kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kent genelinde dün sabah saatlerince etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy, Ladik, Bafra, Salıpazarı, Terme, 19 Mayıs ve Kavak ilçelerinde sele neden oldu. Ladik ilçesinde hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybedip düşen Şükrü Köksal, hayatını kaybetti. Sel bazı kırsal mahallelerden hasara yol açtı. Tarım alanları su altında kaldı.

Terme´de sağanak sonrası debisi yükselen çayda gece taşkınlar oluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçedeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar su altında kaldı. Birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Zaman zaman sağanağın etkili olduğu ilçelerde, sel suları çekilmeye başladı.

EN FAZLA YAĞIŞ SALIPAZARI´NA DÜŞTÜ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, kentte en fazla yağış Salıpazarı ilçesine düştü. İlçede metrekareye düşen yağış miktarı 231,2 kilogram olarak ölçüldü. Ayvacık ilçesinde 181,1, Tekkeköy ilçesinde ise metrekareye 137 kilogram yağış düştü.

KIRSAL MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Kentte yağmurun ardından yaralar sarılmaya başlandı. Kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AK PARTİ'Lİ MUŞ: BİR AN ÖNCE YARALAR SARILACAK

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte sel sularının etkili olduğu Gülsan Sanayi Sitesi´nde esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Milletvekili Mehmet Muş, "Dün özellikle Terme ve Salıpazarı ilçesinde yağış yoğundu. Şu an itibarıyla bir sorun gözükmüyor. Suyun yükseldiği yerlerle alakalı temizlikler var. Büyükşehir Belediyemiz, Valilik ve ilgili birimleri iyi koordine oldular. Hızlı bir şekilde suyu ve temizliği yaptılar. Esnafın da temizlik çalışmaları sürüyor. Bina hasarları çok fazla yok. Daha çok malzeme ve ekipmanlarla alakalı sıkıntılar var. Hasar tespit komisyonu var, tespit edecekler. Bir an önce yaralar sarılıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Muhtemelen yarından sonra burada haya normalleşecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizliği yapıyor. Yağmur, tepelerden aşağı düzlüğe geliyor. Yağışla beraber o suyu buraya taşıdı. Canik´te de benzer bir durum oldu. Bertaraf edilmiş durumda, inşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bir an önce esnafımız ayağa kalkacaktır. Burada herhangi bir mağduriyet yaşatılmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için hasar tespiti çalışmalarına başlanıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Ersin DEMİR

2023-06-06 16:34:07



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