Prof. Dr. Ardalı: Sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözüm yeşil altyapı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ardalı: Sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözüm yeşil altyapı

DHA

Prof. Dr. Ardalı: Sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözüm yeşil altyapı


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Türkiye´nin iklim değişikliğinden şiddetli etkilenecek ülkeler arasında gösterildiğini belirterek, "Doğaya karşı olmayı bırakıp, gerçekçi çözümler bulmamız gerekiyor. Yeşil altyapı, sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözümdür" dedi.
OMÜ'den Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Karadeniz´de bazı illerde etkili olan ve ölümlere neden olan sağanak yağışların ardından iklim değişikliğine yönelik açıklamalarda bulundu. 2023 yılı risk raporunun yayımlandığını ifade eden Ardalı, "Rapora göre, yaşammaliyet krizleri, doğal afetler ve aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin azaltılamaması, sosyal uyum ve toplumsal kutuplaşma riskler arasında bulunuyor" diye konuştu. Prof. Dr. Ardalı, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6´ncı Değerlendirme Raporu'na göre kentlerde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin katlanarak artacağı, sel ve kuraklığa maruziyetin 2030 yılına kadar 2000 yılına göre 2,5 kat artacağı öngörüldüğünü söyledi.
'SEL İLE MÜCADELEDE EN GERÇEKÇİ ÇÖZÜM YEŞİL ALTYAPI'
Bilim insanlarının, iklim değişikliği ile yeryüzünde ani ve beklenmedik hava olaylarının gerçekleşeceğini sık sık dile getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ardalı, "Doğaya karşı olmayı bırakıp, gerçekçi çözümler bulmamız gerekiyor. Yeşil altyapı, sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözümdür. Su kaynaklarının yönetimi ve sel risklerinin azaltılması için yeşil altyapı kullanılmalıdır. Ağaçlandırma ve orman rehabilitasyonu ile sel riskini azaltabiliriz. Ağaçlar ve bitkiler, su emme kapasiteleri sayesinde sel sularını emer ve erozyonu önleyecektir. Sel riskini azaltmak için su bariyerleri ve sulak alanlar oluşturulabilir. Bu alanlar, sel sularını absorbe ederek selin etkilerini azaltır ve suyun yavaş akmasını sağlar. Yeşil alanların artırılması, park, bahçe ve yeşil koridorlar gibi doğal alanların oluşturulması ve var olanların korunması hava kalitesini iyileştirir ve sıcaklık dengesini sağlayarak sel riskini azaltır" ifadelerini kullandı. 
Yapılan çalışmalara göre Karadeniz´de yıllık deniz seviyesinin 6 mm yükseldiğini vurgulayan Prof. Dr. Ardalı, "Deniz suyu sıcaklığının artmasına bağlı olarak şiddetli ve beklenmedik yağışlar meydana gelebilir. Bu durumda Karadeniz´de heyelan, şiddetli yağış ve sel riski artabilir" diye konuştu.
'KARADENİZ´DE İSTİLACI TÜRLERLE UĞRAŞMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ'
Karadeniz Bölgesi´nde istilacı türlerin ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ardalı, sözlerine şöyle devam etti:
"Karadeniz´de sıcaklık artacak ve su kaynaklarının miktarı azalacak. Birkaç yıl içerisinde son 40 yılın en yüksek sıcaklığının görülmesi bekleniyor. Bir taraftan kuraklık varken, diğer taraftan da afetler bizi sarpa sarmış durumda. Ne yazık ki bundan sonra Karadeniz Bölgesi´nde birçok sel ve afete maruz kalacağız. IPCC´ye göre sıcaklık 1 derece artarsa 7 kat daha fazla sel ve afet, 3 derece artarsa 21 kat daha fazla sel ve afet gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalacağız. Önlem alınmaması durumunda, erişilebilir içme suyu, temiz hava ve gıda konularında ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bu bölgede acilen çevresel iyileştirme çalışmaları ile doğa ile uyum içinde yaşamayı öğrenmeli ve uygulamalıyız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-06-06 16:48:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun´da hasar tespit ve temizlik çalışması başladı
YEREL HABERLER Samsun´da hasar tespit ve temizlik çalışması başladı
Fehim Faruk Erol, Budokaido Türkiye Şampiyonası´nda altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Fehim Faruk Erol, Budokaido Türkiye ...
Samsun'da selden etkilenen esnafın yaralarının sarılması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da selden etkilenen esnafın yaralarının ...
Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Milletvekili Mehmet Muş Salıpazarı'nda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Milletvekili Mehmet Muş ...
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta taşan Terme Çayı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta taşan Terme ...
Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi düzenlendi
YEREL HABERLER Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi ...
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış etkili ...
İklim değişikliği Karadeniz Bölgesi'ni sel ve heyelanlar konusunda tehdit ediyor
YEREL HABERLER İklim değişikliği Karadeniz Bölgesi'ni sel ve ...
GÜNCELLEME - Samsun'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da 5 ilçede olumsuz hava ...
OMÜ, "Times Higher Education 2023 Etki Sıralaması"nda en iyiler arasında
YEREL HABERLER OMÜ, "Times Higher Education 2023 Etki Sıralaması"nda ...
Samsun'un Ladik ilçesinde taşkınlar sonrası temizlik çalışması başladı
YEREL HABERLER Samsun'un Ladik ilçesinde taşkınlar sonrası temizlik ...
Bafra'da LPG otogaz taşıt dolum personeline "Yönetim Sertifika Eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Bafra'da LPG otogaz taşıt dolum personeline "Yönetim ...
Samsun'da kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Samsun'da kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye para ...
Samsun'da rastgele havaya ateş eden zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da rastgele havaya ateş eden zanlılar ...
Samsun'da yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı
YEREL HABERLER Samsun'da yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı
Samsun'da kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi
YEREL HABERLER Samsun'da kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan ...
Samsun'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Samsun'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle ...
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı ...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Samsun'un Ladik ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Samsun'un ...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Samsun'da açıklama yaptı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ...
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı
Bafra'da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Bafra'da park halindeki otomobil yandı
Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği Samsun'da başladı
Bafra'da sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Bafra'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.