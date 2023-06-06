Samsunspor - Sigortam.net: 82-63

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İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA) -

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Kerem Baki, Uğur Özen, Mesut Öztürk

YILYAK SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 11, Diante Levan Watkins 6, Ege Eskinazi, Eray Aydoğan 6, Abdoulaye Gueye 6, Muhammet Engin Kalkan 14, Mert Ali Sert 10, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 10, Ege Yaşar 6, Ahmet Şenel, Göktuğ Baş 13

SİGORTAM.NET: Can Özcan 5, Sherron Dorsey Walker 3, Mehmet Ali Aşkar, Semih Say, Serkan Menteşe 8, Cenk Şekeroğlu 4, Hüseyin Akın Kandemir 14, Ege Ülker 4, Umut Geçen 6, Deniz Çelen 5, Gökhan Yazıcıoğlu 5, Vladimir Stimac 9

1´İNCİ PERİYOT: 30-18

İLK YARI: 51-28

3´ÜNCÜ PERİYOT: 69-46

Yılyak Samsunspor, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off yarı final serisine galibiyetle başladı. Sigortam.net ile Samsun´da karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibini 82-63 mağlup etti.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off yarı final serisi başladı. Yılyak Samsunspor, sahasında konuk ettiği Sigortam.net´i 82-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 51-28 önde tamamladı. Yılyak Samsunspor´da beş oyuncu çift haneli sayı üretti. Doğukan Şanlı 11, Muhammet Engin Kalkan 14, Mert Ali Sert 10, Alihan Deniz Genç 10, Göktuğ Baş 13 sayıyla oynadı.

Üç galibiyete ulaşan takımın play-off finaline yükseleceği serinin ikinci maçı 8 Haziran Perşembe günü 18:00´de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-06 20:35:35



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