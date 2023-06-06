Samsun'da kamyonet refüjdeki ağaca çarptı: Baba-oğul yaralandı

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu yaralandı.

Kaza bugün Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Sağlam yönetimindeki 28 AAE 301 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Sağlam ile kamyonette bulunan oğlu Ali Sağlam yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne götürülerek, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-06-06 21:21:28



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