Ardahan´da ağabeyini bıçakladı, Samsun´da sahilde gezerken yakalandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)ARDAHAN´da aracına sandalye fırlatan ağabeyini bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet A. (20), Samsun´da sahilde gezerken yakalandı.

Ardahan´da oto galerisi olan S.A. (35), 5 Haziran günü işleri yoğun olmasına karşın gezmeye giden kardeşi Muhammet A.´ya kızıp, aracına sandalye fırlattı. Muhammet A. da galerinin mutfağındaki ekmek bıçağını alarak ağabeyini karnından bıçakladı. S.A., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.A.´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçıp İstanbul´daki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığı belirlenen Muhammet A.´nın, Plaka Tanıma Sistemi´nden (PTS) Samsun´da olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi Atakum ilçesinde sahilde yürürken yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-07 14:22:42



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