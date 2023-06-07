Samsunspor, Erzurum ve Gerede´de kamp yapacak



İbrahim CANBULAT / SAMSUN,(DHA) Samsunspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu. Buna göre kırmızı-beyazlılar, ilk antrenmanını 23 Haziran´da Samsun´da yapacak. Karadeniz eki ardından da Erzurum ve Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek.

Süper Lig´in yeni ekibi Yılport Samsunspor´un 2023-2024 sezonu öncesi hazırlık programı açıklandı. Buna göre kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra mücadele edeceği Süper Lig için 23 Haziran´da Samsun´da çalışmaya başlayacak. Nuri Asan Tesisleri´ndeki birinci etap çalışmaları bir hafta sürecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsun etabı sonunda kamp kadrosunu belirleyecek.

KAMPLAR ERZURUM VE BOLU'DA

Yılport Samsunspor, sezon hazırlıklarının ikinci etabında ise iki ayrı şehirde kamp yapacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk kampını 3-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum´da, ikinci kampını ise 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu´nun Gerede ilçesinde yapacak. Erzurum´da fiziksel, Gerede´de taktiksel çalışmalar yapılacak. Samsunspor´un hazırlık maçı oynayacağı takımlar ise daha sonra açıklanacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-07 16:07:00



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