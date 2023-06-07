Ardahan'da ağabeyini bıçakladı, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Ardahan'da aracına sandalye fırlatan ağabeyini bıçaklayarak ağır yaralayıp, Samsun'da sahilde gezerken yakalanan Muhammet Aktürk'ün (20), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Aktürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı, Ardahan Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-07 16:49:58



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