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Necmi SARIBAŞ/YAKAKENT (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Yakakent ilçesinde 5 gün önce ortadan kaybolan, motosikleti ve elbiseleri deniz kenarında bulunan Irak uyruklu Mohammed Ghanim Younus (22), aranıyor.

Yakakent ilçesinde fırıncılık yapan Iraklı Mohammed Ghanim Younus, 5 gün önce ortadan kayboldu. Younus´a ulaşamayan ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ekipler, Younus için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde, Younus´un motosikleti, cep telefonu ve elbiselerini deniz kenarında buldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik´e bilgi verildi. Ekiplerin 5 gündür karada ve denizde yaptığı çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.

Mohammed Ghanim Younus´u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Necmi SARIBAŞ

2023-06-08 12:21:13



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