Türkmenistanlı Nurshat´ın ölümünde günlüğündeki 'elveda' yazısı araştırılacak



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, tabancayla göğsünden vurulan Nurshat Muhammedova'nın (21) ölümüyle ilgili Kenan Pala'nın (40) tutuklu yargılandığı davada mahkeme, genç kadının günlüğündeki 'Elveda' yazısının kime ait olduğunun tespitin yapılmasına karar verdi.

Olay, 26 Kasım 2022'de Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesediyle karşılaştı. Yanında tabanca bulunan ve göğsünden vurulduğu tespit edilen Muhamedova'nın cenazesi, otopsi sonrası Ankara'da toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Kenan Pala, tutuklandı.

İLK DURUŞMADA 'BEN ÖLDÜRMEDİM' DEMİŞTİ

Kenan Pala hakkında, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kenan Pala ilk duruşmada yaptığı savunmasında, "Arkadaşlarım ile birlikte dükkanda otururken onunla aramızda tartışma çıktı ve büyüdü. Bana bir şeyler fırlattı. Ona bir tokat attım ama dövmek için değil, babanın çocuğuna attığı tokat gibiydi. Odadan çıkarken bana hakaret etmeye devam etti. Elimi kaldırdım, ağlamaya başlayınca vurmadım, indirdim. İş yerimin üst katından aşağı indim ve bir süre sonra yukarı çıktım. Göz göze gelmeden odama geçtim ve üstümü değiştirdim. Arkadaşım odaya geldi ve Nurshat´ın kendisine cevap vermediğini söyledi. Yanına gittik, sandalyede hareketsiz duruyordu. Sandalyeye dokununca yana devrildi. Göğsünde siyah leke vardı, ışık azdı, tam göremedim. Sonrasında kazağını indirdim, ilk başta bıçak yarası sandım. Aşağı inip tekrar yukarı çıktığımda silah ayağıma takıldı. Elime aldım, arkadaşım bana silahı atmamı söyledi. O anda kendisi de çok korkmuştu. Tekrar, aşağı indim ve polisin gelmesini bekledim. Suçlamayı kabul etmiyorum, tartıştık ama onu ben vurmadım" dedi.

Davanın bugün ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Muhammedova'nın günlüğünde ortaya çıkan 'Elveda' yazısının kim tarafından yazıldığının tespit edilmesini istedi. Heyet, genç kadına ait yazı örnekleriyle, dosyadaki diğer eşleşme yazıların da eklenip, olayda adı geçen 2 tanığın el yazısı örnekleri de alınarak, günlüğün Erzurum Jandarma Kriminal'e gönderilmesine karar verdi. Heyet, Erzurum Jandarma Kriminal'den rapor tanziminin sağlanması ve günlükteki yazılarla sosyal medyadaki yazışmalardaki deliller değerlendirilip Muhammedova'da intihar eğilimi olup olmadığına dair araştırmanın yapılmasını kararlaştırarak duruşmayı 2 Ağustos'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-08 18:04:33



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