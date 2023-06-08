İnşaatın 20'nci katından düşen inşaat işçisi, öldü

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Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 20'nci kattaki cephe platformu asansörünün montajını tamamlamadan çalıştıran inşaat işçisi Orhan Çelik (50), platform ile birlikte zemine düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Orhan Çelik, bir site inşaatındaki cephe platformu asansörünün montajını tamamlamadan çalıştırınca, 20'nci kattan platform ile birlikte zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhan Çelik'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-08 19:35:46



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