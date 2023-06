Samsunspor - Sigortam.net : 68-53

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA)-

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Can Mavisu, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç

YILYAK SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 17, Diante Levan Watkins 10, Eray Aydoğan 3, Abdoulaye Gueye 12, Muhammet Engin Kalkan 5, Mert Ali Sert 5, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 6, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 10

SİGORTAM.NET: Can Özcan 10, Mehmet Ali Aşkar, Semih Say, Serkan Menteşe 6, Cenk Şekeroğlu 3, Hüseyin Akın Kandemir 5, Umut Geçen 16, Deniz Çelen 5, Gökhan Yazıcıoğlu 4, Vladimir Stimac 4

1´İNCİ PERİYOT: 15-5

İLK YARI: 29-29

3´ÜNCÜ PERİYOT: 46-41

Yılyak Samsunspor, play-off yarı final serisi ikinci maçında Sigortam.net´i 68-53 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, bu galibiyetle seride 2-0 öne geçmeyi başardı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu play-off yarı final serisi devam ediyor. Yılyak Samsunspor Basketbol, serinin ikinci maçında İstanbul ekibi Sigortam.net´i 68-53`lük skorla mağlup etti.

Müsabakanın ilk devresi 29-29 tamamlandı. Saha avantajını kullanan, tribün desteğini arkasına alarak oynayan Kırmızı-Beyazlılar, galibiyete kolay ulaştı. Samsun ekibinde Doğukan Şanlı 17 sayıyla oynadı ve sahanın en skorer ismi oldu. Yılyak Samsunspor Basketbol, elde ettiği galibiyetle seride 2-0 öne geçti.

Serinin üçüncü maçı, 11 Haziran Pazar günü 15:00´te İstanbul BJK Emlakjet Spor Kompleksi´nde oynanacak. Yılyak Samsunspor Basketbol, İstanbul´da rakibini mağlup etmesi halinde finale yükselecek.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-08 20:27:47



