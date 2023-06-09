Samsun'da tramvay, arıza yapan tramvaya arkadan çarptı: 1'i ağır, 26 yaralı (2)- Yeniden



Murat SANDIKÇIEmre ÖNCELErsin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, arıza nedeniyle duran tramvaya, aynı yöne giden başka bir tramvay çarptı. Kazada 1'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Tekkeköy yönüne giden vatmanlığını Engin Yıldırım'ın yaptığı 5512-A numaralı tramvay, aynı yöne giden arıza nedeniyle duran Gizem Atik yönetimindeki 5509-A numaralı tramvaya arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerde sıkışan vatman Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Vatman Engin Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KAZA YERİNDE

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Dağlı ve Demir, daha sonra hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı, "Samsun merkezden Tekkeköy istikametine gitmekte olan tramvay, teknik bir arıza yaşanıyor. Diğer tramvay da arkadan çarpıyor. Şu an için vatmanımızın durumu ağır. 26 yaralımız var, durumları iyi" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de "Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Vatmanımızın durumu biraz ağır. Diğer yaralılarımızın durumu iyi. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Murat SANDIKÇI-Emre ÖNCEL-Ersin DEMİR

2023-06-09 11:48:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.