Samsun'da tramvay, arıza yapan tramvaya arkadan çarptı: 1'i ağır, 26 yaralı (3)

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TRAMVAYLAR KALDIRILDI, SEFERLER BAŞLADI

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaza yapan tramvaylar, incelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ kontrol merkezine çekildi. Rayların temizlenmesinin ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-09 13:40:08



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