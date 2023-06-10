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Kaza yapan tramvayların kara kutusu inceleniyor

DHA

Kaza yapan tramvayların kara kutusu inceleniyor


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da dün çarpışan tramvayların kara kutusu olan RSE kayıtları incelemeye alındı. Büyükşehir Belediyesi Samulaş Hafif Raylı Sistem Genel Müdür Gökhan Beler, hem arızanın nedeninin hem de araçlar arasındaki bağlantıyı sağlayan konuşmaların kaydedildiği kayıtların incelendiğini ve bunun sonucunda da kazanın nedenini belirleyeceklerini dile getirdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç ise yaralı sayısının 48 olduğunu bunların 43´ünün taburcu edildiğini belirtti.
Samsun´un İlkadım ilçesinde dün sabah Tekkeköy yönüne giden vatmanlığını Engin Yıldırım'ın yaptığı 5512-A numaralı tramvay, arıza nedeniyle duran Gizem Atik yönetimindeki 5509-A numaralı tramvaya arkadan çarptı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Tramvayın kara kutusu olarak tabir edilen RSE kayıtlarının hem Büyükşehir Belediyesi Samulaş Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğü hem de savcılık tarafından incelendiği ifade edildi. Arıza yapan tramvayın vatmanı Atik´in durumu kontrol merkezine bildirip bildirmediği, bildirdiyse kontrol merkezinin bu bilgiyi diğer tramvay sürücüleriyle paylaşıp paylaşmadığının belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Samulaş Hafif Raylı Sistem Genel Müdür Gökhan Beler, "Dün yaşanan üzücü kazanın ardından, can kaybının olmaması bizler için sevindirici bir durumdu. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Araçlar merkezimize çekildi. Kaza sonrasında araçlarımızın tamamında bulunan kara kutu diye tabir edilen RSE kayıtları, kamera kayıtlarının bulunduğu DVR kayıtlar ve telsiz kayıtlarımız incelenecek. Ancak bu cihazlarımız kaza sırasında ciddi hasar aldılar. Bunların hard disklerini kurtarmaya çalışıyoruz. Kaza ile ilgili henüz bir şey söylemek çok erken. Bu cihazların incelemeleri tamamlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.
`TRAMVAYLAR HASARLARI ONARILIP TEKRAR RAYLARA İNECEK´
Vatmanlarının eğitim ve kurslarının tam olduğunu söyleyen Genel Müdür Beler, "Vatmanlarımızın hiçbir eksiklikleri bulunmuyor. Kaza sırasında araçlarımız, kaporta ve elektronik hasarı aldı. Araçlarımızın asıl yükü ise motor kısmında. Şase ve kaporta ile ilgili hasarlarımızı ekibimiz en iyi şekilde çözüme kavuşturacaktır. Ancak elektronik akşamlarla ilgili problem yaşayabiliriz. Modernizasyonu sorunlu olabilir. Teknik kadromuzun bilgi ve becerisi, araçların tekrar yolcu taşımacılığına dönmesi için yeterli seviyededir. Bu noktada eksiklerimize bakacağız. İncelemeler sonrasında gerekli aksiyonları alarak, hem araçlarımızı yolcu taşımacılığına geri alacak hem de eksik kalan noktalarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
5 HASTANIN HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hem ambulanslarla hem de bireysel olarak kamu ve özel hastanelere kaldırılan yaralı sayısının 48´e ulaştığını ifade eden Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç ise, "Hastalarımızdan 43´ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 5 hastamızın ise tedavisi hastanede devam ediyor. O hastalarımız arasında ise durumu ağır olan hastamız yok. 5 hastamızın tedavisini de en kısa sürede tamamlayarak kendilerini taburcu edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-06-10 14:12:04

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