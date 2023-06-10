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AK Parti'li Yılmaz: Türkiye, yepyeni bir yüzyıla adım atıyor

DHA

AK Parti'li Yılmaz: Türkiye, yepyeni bir yüzyıla adım atıyor


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz bir hizmet siyasetiyiz. Bu zamana kadar yaptıklarımızın ileride yapacaklarımızın dayanağı olacak. Türkiye yepyeni bir yüzyıla adım atıyor. AK Parti siyaseti özellikle 29 Ekim 2023´ten sonra başlayacak olan, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına damgasını vuracak" dedi.
Geçen hafta başında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı´na getirilen Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaret için kente geldi. AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret ettikten sonra burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, görevin tevdi edilmesinin ardından ilk ziyaretini Samsun´a yaptığını belirtti. Yılmaz, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi geçtiğimiz hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafıma tebliğ edildi. Bana bu görevi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ona layık olmaya çalışacağım. Bu aslında birlikte oluşturulabilecek topyekün çalışmayla başarıya götürecektir. Genel merkezimizde Mehmet Özhaseki Bey´in beni tavsiye edişi, onun da `Bu işi Yusuf Bey ile daha verimli hale getirebiliriz´ deyişi de benim için bir kıymettir" dedi.
'11 İLİN İNŞASINDAKİ MÜCADELEMİZ DAMGA VURACAK'
AK Parti´nin siyasi muhalifleri gibi olmadığını belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizde bir seçim bitiyor diğer seçimin çalışmalarına başlıyoruz. Önümüzde AK Partimizin 2024´teki yerel seçimler var. Ben buraya bir başka seçimin startını vermek için gelmedim. Biz bir hizmet siyasetiyiz. Bu zamana kadar yaptıklarımızın ileride yapacaklarımızın dayanağı olacak. Türkiye yepyeni bir yüzyıla adım atıyor. AK Parti siyaseti özellikle 29 Ekim 2023´ten sonra başlayacak olan, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına damgasını vuracak. Allah´ın izniyle 1,5 sene içerisinde deprem bölgesinde yaptığımız hizmetler, Cumhuriyetimizin 100 yılına damga vuracak. 11 ili yeniden inşa etme mücadelemiz damgasını vuracak" ifadelerini kullandı.
'1994´TE `BUNLAR BELEDİYECİLİKTEN NE ANLAR´ DEDİLER'
AK Parti siyasi hareketinin yerel yönetimlerdeki başarısının bir tarihçesi olduğunu belirten Yılmaz, "1994´te Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasıyla başlıyor. İstanbul Belediye Başkanı olduğunda, `Bunlar ne anlar belediyecilikten´ diyerek medya ve hakim güçleriyle yaydıkları laflar vardı. Ama 1994´lü yıllarda İstanbul Belediye Başkanı olarak o büyük performans AK Partimizin ve Türkiye´mizin yeni yüzyılına damgasını vurması gibi sonuca bizi getirdi. Yerel kalkınma başlıyor mottosuyla birlikte 2002´de aldığımız oylardan çok daha fazla oy alarak 2004 seçimlerinde yerel yönetimleri kazanmamız gibi bir sonuçla taçlandırdı. Onu takiben 2009 yılında marka şehirler dedik. Hakikaten marka şehirler geliştirdik. Samsun, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Bursa onlardan birkaç tanesi" diye konuştu.
'BUNUN TARİFİ SEVGİDEN GEÇİYOR'
"Gönül belediyeciliğini biraz açmak istiyorum" diyen Yusuf Ziya Yılmaz, şunları söyledi:
"Gönül belediyeciliği bir siyasetçinin taşıması gereken en önemli kriterdir. İnsanın gönlü ile ilgili bir şeyleri tarif etmesi zordur. Bunun tarifi sevgiden geçiyor. Mutlaka işimize yönelik olan sevginin coşkusunu gözlerimize ve gözlerimizden de vücut dilimize yayacağız. Karşımızdaki insana o sevgiyle yaklaşacağız. Bizim insanımız muhakkak ki hizmete bakıyor. Ben siyasetçiyim diyen herkes etrafına sevgi radyasyonu yaymak zorunda" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-06-10 14:57:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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