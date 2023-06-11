Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu



Necmi SARIBAŞ/YAKAKENT (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Yakakent ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu araştırılırken, 3 Haziran'da kaybolan Irak uyruklu Mohammed Ghanim Younus'a (22) ait olup olmadığı da yapılacak otopsinin ardından belli olacak,

Yakakent ilçesinde, 3 Haziran'da kaybolan Iraklı Mohammed Ghanim Younus ile ilgili ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde, Younus´un motosikleti, cep telefonu ve elbiselerini deniz kenarında buldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik´e bilgi verildi. Ekipler karada ve denizde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün akşam da denizde bir cesedin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye polis ile birlikte gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedin erkek olduğunu belirledi. Sudan çıkarılan ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aileye de olayla ilgili bilgi verildi. Cesedin Mohammed Ghanim Younus´a ait olup olmadığı otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Necmi SARIBAŞ

2023-06-11 11:49:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.