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Seyir halinde alev alan TIR yandı

DHA

Seyir halinde alev alan TIR yandı


Emre ÖNCEL/SAMSUN,(DHA)SAMSUN'un Kavak ilçesinde, seyir halinde alev alan talaş yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi. 
Olay, dün akşam Çakallı mevkisinde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Oleksandr Plysenko idaresindeki AA 1498 XH çekici, BH 0027 XF dorse plakalı talaş yüklü TIR, seyir sırasında alev aldı. Durumu fark eden TIR şoförü, aracı yol kenarına çekip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, alevleri söndürdü. TIR kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-06-11 12:04:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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